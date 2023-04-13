Кузбасский полицейский помог спасти умирающую собаку

Новокузнецкий полицейский помог спасти умирающую собаку Фото: Олег УКЛАДОВ

Начальник службы участковых уполномоченных полиции УМВД России по Новокузнецку Александр Гринчук помог местной жительнице оперативно доставить в ветеринарную клинику ее умирающего пса.

Ночью, находясь дежурстве, Александр ехал по городу на служебном автомобиле и заметил сигналы фар следовавшей сзади машины. За рулем находилась женщина, которая пояснила, что у нее в машине лежит собака, которая нуждается в экстренной медицинской помощи. Лабрадору по кличке Ричи стало плохо после вечерней прогулки.

- Гринчук, включив световую и звуковую сигнализацию, сопроводил автомобиль новокузнечанки до круглосуточной ветклиники, расположенной на другом конце города, - рассказали «КП»-Кемерово» в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Полицейский этим не ограничился: он не только занес 40-килограммового пса в процедурный кабинет, но и удерживал животное во время оказания процедур.

- Ричи спасли, и вряд ли бы мы сами с ним так быстро добрались в больницу. Спасибо Александру Гринчуку - хорошему, неравнодушному полицейскому и человеку, - выразила свою благодарность хозяйка пса.

Это не первый случай, когда кузбасские полицейские спасают четвероногих друзей. 5 апреля текущего года «КП»-Кемерово» рассказала о геройском поступке оперуполномоченного группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Кемеровскому муниципальному округу Максима Леммера, который вытащил из колодца не только собаку, но и ее хозяйку.