В Кемерове пройдут массовые проверки водителей

Фото: ОГИБДД по городу Кемерово.

В пятницу, 14 апреля, в Кемерове пройдет Единый день безопасности. В рамках мероприятия будет проводиться профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и нарушений требований ПДД, которые становятся причиной ДТП. В рамках Единого дня безопасности будут проведены проверки водителей, направленные на пресечение следующих нарушений:

- правил перевозки детей-пассажиров;

- непредоставления преимущества в движении пешеходам;

- остановки и стоянки транспортных средств;

- проезда перекрестков;

- выезда на полосу, предназначенную для встречного движения;

- управления транспортом в нетрезвом состоянии.

Проверки пройдут в разных районах города и в разное время.

- Уважаемые кемеровчане и гости областного центра, двигаясь по городским дорогам, не рискуйте своим и чужим здоровьем, соблюдайте правила безопасного поведения. Отнеситесь к правилам на дороге с максимальной ответственностью! - обратился начальник ОГИБДД Кемерова Александр Родыгин.