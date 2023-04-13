В Кемерове пройдут массовые проверки водителей

Фото: ОГИБДД по городу Кемерово.
В пятницу, 14 апреля, в Кемерове пройдет Единый день безопасности. В рамках мероприятия будет проводиться профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и нарушений требований ПДД, которые становятся причиной ДТП. В рамках Единого дня безопасности будут проведены проверки водителей, направленные на пресечение следующих нарушений:
- правил перевозки детей-пассажиров;
- непредоставления преимущества в движении пешеходам;
- остановки и стоянки транспортных средств;
- проезда перекрестков;
- выезда на полосу, предназначенную для встречного движения;
- управления транспортом в нетрезвом состоянии.
Проверки пройдут в разных районах города и в разное время.
- Уважаемые кемеровчане и гости областного центра, двигаясь по городским дорогам, не рискуйте своим и чужим здоровьем, соблюдайте правила безопасного поведения. Отнеситесь к правилам на дороге с максимальной ответственностью! - обратился начальник ОГИБДД Кемерова Александр Родыгин.