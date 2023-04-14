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НовостиОбщество14 апреля 2023 1:22

Поезд «Шерегеш-экспресс» запустят дополнительно на закрытие горнолыжного сезона

Он сделает рейсы 22-23 апреля
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архиви "КП"

Фото: архиви "КП"

Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

22-23 апреля туристический поезд «Шерегеш-экспресс» будет курсировать дополнительно. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Увеличение количества рейсов связано с закрытием горнолыжного сезона.

Расписание поезда не изменится. Он отправится со станции Новокузнецк в 7:03, прибудет ие на станцию Чугунаш в 9:56. Далее: отправление со станции Чугунаш в 18:03, прибытие на станцию Новокузнецк в 21:00.

Напомним, что «Шерегеш-экспресс» является частью мультимодального маршрута Новокузнецк – Чугунаш – Шерегеш. В Чугунаше туристы пересаживаются в автобусы, которые едут к горе Зеленая и в поселок Шерегеш.