Ревнивый кузбассовец с топором гонялся за сожительницей и угрожал расправой

Фото: архив "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ

В Гурьевске экипажу вневедомственной охраны Росгвардии пришлось спасать горожанку от буйного сожителя с топором, который грозился убить ее.

Вечером за помощью силовиков обратилась 47-летняя женщина, которая рассказала, что ее пьяный, ранее не раз бывавший в местах не столь отдаленных 50-летний сожитель не дает ей покоя и грозится убить. Как выяснилось, из-за ревности 50-летний мужчина с топором решил подождать свою возлюбленную у дома, а по ее прибытии устроил скандал. Испугавшись, дама закрылась в квартире и отказалась впускать агрессора, из-за чего он и начал дебоширить: угрожал ей расправой и разбил окно. Она вызвала правоохранителей.

Сотрудники Росгвардии оперативно прибыли на сигнал и жителя Гурьевска задержали.