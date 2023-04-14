Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове неизвестные похитили стелу с именем Героя Советского Союза Николая Петровича Степанова. Администрация города обратилась в полицию, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Вандалы сломали и унесли стелу, установленную на улице Николая Степанова в частном секторе Центрального района. От конструкции осталось лишь бетонное основание и клумба в форме звезды.

Администрация Кемерова обратилась в правоохранительные органы, чтобы установить виновных. В мэрии напомнили, что за уничтожение либо повреждение мемориальных сооружений, в том числе стел, увековечивающих память погибших при защите Отечества, предусмотрена уголовная ответственность.

Похищенную стелу пообщели восстановить.

В мэрии также сообщили, что по решению главы города, названия улиц, которые носят имена героев и расположены на территории нынешней реновации, будут сохранены.