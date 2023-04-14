Фото: администрация г. Кемерово.
В Кемерове неизвестные похитили стелу с именем Героя Советского Союза Николая Петровича Степанова. Администрация города обратилась в полицию, чтобы привлечь виновных к ответственности.
Вандалы сломали и унесли стелу, установленную на улице Николая Степанова в частном секторе Центрального района. От конструкции осталось лишь бетонное основание и клумба в форме звезды.
Администрация Кемерова обратилась в правоохранительные органы, чтобы установить виновных. В мэрии напомнили, что за уничтожение либо повреждение мемориальных сооружений, в том числе стел, увековечивающих память погибших при защите Отечества, предусмотрена уголовная ответственность.
Похищенную стелу пообщели восстановить.
В мэрии также сообщили, что по решению главы города, названия улиц, которые носят имена героев и расположены на территории нынешней реновации, будут сохранены.