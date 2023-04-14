До 2024 года в Кузбассе реанимируют свыше 50 тысяч гектар брошенных сельхозземель

В Кузбасс осваивают брошенные земли

К 2024 году в Кузбассе реанимируют свыше 50 тысяч гектар брошенных сельхозземель. Более половины из них - 26, 5 тысяч гектаров, освоят уже в этом году. Об этом, в четверг, 14 апреля, на совещании в Правительстве региона заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

-В текущем году областной бюджет инвестирует в восстановление брошенных сельхозугодий 50 миллионов рублей, - отметил глава региона.

По его мнению, освоение не использовавшихся ранее земель региона, снижает зависимость от внешних поставок сельхозпродукции и повышает уровень продовольственной безопасности Кузбасса.

- Наша земля должна приносить пользу нашим людям, давать им работу, обеспечивать предприятия заказами, - подчеркнул Сергей Цивилев.

Всего сельхозпредприятиям региона в период с 2018 по 2022 год на правах аренды и в собственность предоставлено 353 тысячи гектаров, 129 тысяч из которых введено в оборот.

- Это позволило увеличить посевную площадь под зерновые, зернобобовые и технические культуры более чем на 97 тысяч гектаров, - пояснил «КП-Кемерово» заместитель председателя правительства региона по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Денис Ильин.