Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 апреля 2023 3:58

В Кузбассе больного туберкулезом мужчину заставили лечиться

Местного жителя госпитализировали в противотуберкулезный диспансер
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе мужчину с открытой формой туберкулеза легких заставили госпитализироваться. Об инциденте рассказали в УФССП России по Кемеровской области – Кузбассу.

Мужчина состоял на диспансерном учете со своим заболеванием, однако от диспансеризации отказывался. Он ходил по городу, посещал общественные места, в том числе места массового скопления людей, создавая угрозу заражения других людей.

Прокурор Ижморского района обратился в суд с административным иском о принудительной госпитализации местного жителя в противотуберкулезный диспансер. Иск был удовлетворен.

Судебные приставы доставили мужчину в больницу. Теперь ему предстоит пройти полный курс лечения.