В Кузбассе больного туберкулезом мужчину заставили лечиться

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе мужчину с открытой формой туберкулеза легких заставили госпитализироваться. Об инциденте рассказали в УФССП России по Кемеровской области – Кузбассу.

Мужчина состоял на диспансерном учете со своим заболеванием, однако от диспансеризации отказывался. Он ходил по городу, посещал общественные места, в том числе места массового скопления людей, создавая угрозу заражения других людей.

Прокурор Ижморского района обратился в суд с административным иском о принудительной госпитализации местного жителя в противотуберкулезный диспансер. Иск был удовлетворен.

Судебные приставы доставили мужчину в больницу. Теперь ему предстоит пройти полный курс лечения.