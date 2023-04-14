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НовостиОбщество14 апреля 2023 4:21

Кузбасс избавили от экологической беды из на неправильного хранения химотходов

Предприятие в Кемерове нарушило правила хранения опасных веществ
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Окружающая среда в Кузбассе требует к себе особенно бережного отношения

Окружающая среда в Кузбассе требует к себе особенно бережного отношения

Фото: Иван Макеев

Сотрудники УФСБ России по Кемеровской области при оперативно-розыскных мероприятиях на кемеровском промышленном предприятии обнаружили нарушения хранения химических веществ и отходов.

- Руководитель одного из отделов КАО «Азот», ответственная за соблюдение охраны окружающей среды на предприятии, в нарушение всех требований российского законодательства поручила подчиненным вывезти опасные отходы на не предназначенный для этого участок. Это повлекло загрязнение почвы и угрозу для здоровья людей, - рассказали «КП»-Кемерово» в пресс-службе УФСБ России по Кузбассу.

Как пояснили в кузбасском Росприроднадзоре, причиненный окружающей среде вред составил более 45 миллионов рублей.

По факту нарушения возбуждено уголовное дело. Кроме того, Заводским районным судом предприятию назначен штраф в сумме 50 тысяч рублей. Причиненный природе ущерб предприятием полностью возмещен.