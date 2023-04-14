Кузбасские полицейские помогли алтайской семье добраться домой

Долгая дорога требует заправки Фото: Александр ГЛУЗ

Сотрудники Госавтоинспекции помогли оказавшемуся без топлива водителю заправить его автомобиль.

Непростая ситуация с иномаркой «Хонда ЦРВ», ее водителем и пассажирами - жителями Алтайского края случилась на 240 километре межрегиональной трассы «Бийск - Новокузнецк. У автомобиля кончился бензин.

- Водитель просто не рассчитал его количество в бензобаке. Сотрудники ДПС помогли кузбасскому гостю, отбуксировали его на ближайшую заправку, где он пополнил запасы топлива, и благополучно отправился с женой и дочерью к себе на родину, - пояснили КП» - Кемерово» в пресс- службе ГУ МВД России по Кузбассу.