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НовостиОбщество14 апреля 2023 4:48

Кузбасские полицейские помогли алтайской семье добраться домой

Отец, его жена и дочь «заглохли» посреди трассы «Бийск-Новокузнецк"
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Долгая дорога требует заправки

Долгая дорога требует заправки

Фото: Александр ГЛУЗ

Сотрудники Госавтоинспекции помогли оказавшемуся без топлива водителю заправить его автомобиль.

Непростая ситуация с иномаркой «Хонда ЦРВ», ее водителем и пассажирами - жителями Алтайского края случилась на 240 километре межрегиональной трассы «Бийск - Новокузнецк. У автомобиля кончился бензин.

- Водитель просто не рассчитал его количество в бензобаке. Сотрудники ДПС помогли кузбасскому гостю, отбуксировали его на ближайшую заправку, где он пополнил запасы топлива, и благополучно отправился с женой и дочерью к себе на родину, - пояснили КП» - Кемерово» в пресс- службе ГУ МВД России по Кузбассу.