В Кузбассе введен противопожарный режим

В Кузбассе введен особый противопожарный режим. Он продлиться с 15 апреля по 1 июня. В этого время для жителей региона введен целый комплекс ограничительных противопожарных мер.

- В это время запрещается разводить костры и сжигать мусор, устраивать свалки горючих отходов, а также оставлять на уличных территориях емкости с легковоспламеняющимися веществами и различными газами и загромождать противопожарные разрывы между строениями горючими материалами, пояснили «КП» - Кемерово» в пресс- службе ГУ МЧС России по Кузбассу.

В ведомстве также пояснили, что за несоблюдение правил пожарной безопасности штрафы увеличиваются.

- Для граждан они составят от 10 000 до 20 000 рублей, для должных лиц - от 30 000 до 60 000 рублей, для юридических - от 400 000 до 800 000 рублей, - добавили в кузбасском главке МЧС России.