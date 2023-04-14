В Кузбассе усилены меры безопасности перед Пасхой

Фото: Цивилев. Live

В Кузбассе усилены меры безопасности в связи с предстоящими пасхальными мероприятиями. Об этом сообщает официальный телеграм-канал главы региона Сергея Цивилева.

Главы муниципальных образований совместно с правоохранительными органами должны обеспечить безопасность в храмах, а также проконтролировать уборку территорий церквей и подъездов к ним, обустройство парковок и организацию дополнительного транспорта для развоза верующих по домам.

Напомним, что Пасха будет отмечаться в воскресенье, 16 апреля. Богослужения пройдут в 208 храмах и церквях Кузбасса. Ожидается, что их посетят более 24 тысяч верующих.