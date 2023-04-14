Кузбасские журналисты и блогеры примерили пуанты

Кузбасские журналисты и блогер увидели себя артистами

Пресс-тур в кемеровском филиале Московской государственной академии хореографии прошел для кузбасских журналистов, блогеров, а также для студентов журфака Кемеровского госуниверситета и юных школьных корреспондентов.

Гости не только побывали на уроках классического танца юных артистов балета, посетили костюмерную и гримерную и узнали, как создается музыкальный материал для балета, но и сами встали на пуантах к станку, примерив на себя роль артистов балета.

У кого-то лучше получилось, у кого-то не очень, но абсолютно каждый убедился в непростой профессии классического танцора.

- Запомнились учебные классы с особой мебелью, где парты растут вместе с учениками: их высота и уровень наклона конфигурируются в зависимости от роста ребенка. А еще гримерная со множеством подсвеченных зеркал, расположенная рядом с выходом на сцену. Такое соседство очень удобно во время выступлений. Ведь ученики могут сразу выйти к зрителям, - отметил корреспондент РИА «Кузбасс» Георгий Фадин.

Руководитель медиацентра «Карьера» Лидия Парфенова рассказала «КП»-Кемерово», что хореографическая академия вернула ее в детство, когда она сама занималась классическим танцем.

-Глядя на волнующихся девочек, испытала те чувства, когда я была в их возрасте. Очень рада, что попала на это мероприятие. Буду надеяться, что оно не последнее. Спасибо всем организаторам за то, что позволили мне ненадолго вернуться в свое счастливое время, - поделилась своими впечатлениями Лидия Парфенова.

Пресс-тур прошел в рамках проекта «Четвертое измерение», который призван привлечь внимание прессы и старшеклассников к объектам и событиям культурной жизни столицы Кузбасса и резидентам Сибирского культурно-образовательного комплекса.

- Мы в Кузбассе создаем все условия для качественного и доступного профессионального обучения талантливых детей и молодежи. Именно они будут формировать новый культурный капитал региона. Сибирский культурно-образовательный комплекс строится на самом современном уровне. Он станет важнейшим культурным и социальным объектом всей страны, - отметил Серей Цивилев.