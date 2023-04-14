В Кемерове запустят дополнительные рейсы автобусов до Ледового дворца «Кузбасс»

Фото: администрация г. Кемерово.

В субботу, 15 апреля, в Кемерове запустят дополнительные рейсы автобусов №№84 и 88. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Завтра вечером в Ледовом дворце «Кузбасс» пройдет гала-концерт Второго международного фестиваля Юрия Гагарина. Дополнительные автобусы развезут зрителей после мероприятия.

Так, автобус №84 сделает три дополнительных рейса. Время отправления от диспетчерской в Шалготарьяне - 20:20, 20:35, 21:00 (через остановку «СК «Кузбасс - Арена» автобус пройдет в 20:33, 20:48, 21:13), в обратном направлении от «КЭМЗ» - 19:55, 21:00, 21:15, 21:40 (через «СК «Кузбасс - Арена» в 20:15, 21:20, 21:35, 22:00).

У автобуса №88 будут дополнительные рейсы от диспетчерской в Шалготарьяне - в 19:56, 20:45, 21:12 (через «СК «Кузбасс - Арена» в 20:13, 21:02, 21:39), от вокзала - в 18:49, 20:08, 20:35 (через от «СК «Кузбасс - Арена» в 19:06, 20:27, 20:54).

Расписание движения городского пассажирского транспорта можно уточнить на сайте УЕЗТУ.РФ или позвонив по многоканальному телефону справочно-информационной службы 57-46-57.