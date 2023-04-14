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НовостиОбщество14 апреля 2023 7:34

В Кемерове перекресток Гагарина - Шорникова закроют на восемь дней

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: администрация г. Кемерово.

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове в связи со строительными работами временно закроют проезд перекрестка улица Гагарина – улица Шорникова. Об этом предупредили в пресс-службе городской администрации.

Ограничение автомобильного движения будет введено с 8.00 субботы, 15 апреля, и продлится до 23 апреля 2023 года. В это время на данном участке рабочие будут монтировать инженерные коммуникации в рамках комплексного развития территории заискитимской части города.

Объезд перекрестка будет организован согласно схеме.

Фото: администрация г. Кемерово.

Фото: администрация г. Кемерово.