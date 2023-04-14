До 120 тысяч рублей предложили кузбассовцам на Всероссийской ярмарке вакансий

Всероссийская ярмарка вакансий прошла в Кузбассе

В Кузбассе прошел первый этап первой Всероссийской ярмарки вакансий «Работа России. Время возможностей». В нем приняли участие 10 тысяч кузбассовцев и 250 работодателей региона.

Мероприятие прошло в центрах занятости всех областных муниципалитетов. В общей сложности организации региона заявили 7,5 тысячи свободных рабочих мест.

Вакансии представили в том числе крупнейшие промышленные предприятия, образующие реальный сектор экономики Кузбасса. Именно здесь сегодня больше всего нуждаются в квалифицированных рабочих кадрах.

- Было из чего выбрать, ведь уровень предлагаемых соискателям зарплат достигал 120 тысяч рублей, - пояснили «КП»-Кемерово» в Министерстве труда и занятости населения Кузбасса.

Программа ярмарки была насыщена мастер-классами и консультациями по вопросам труда и образования, временного обучения и организации собственного дела.

- Второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет на онлайн-платформе портала «Работа России» 23 июня. Он даст возможность жителям со всей России познакомиться с лучшими карьерными предложениями от работодателей со всех регионов, - отметил министр труда и занятости населения Алексей Гришин.