В Кузбассе подозреваемого в убийстве предпринимателя отправили в СИЗО

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Подозреваемого в убийстве предпринимателя в Осинниках отправили в СИЗО почти на два месяца. Об этом сообщил объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Накануне Центральный районный суд Кемерова избрал обвиняемому меру пресечения. Следователь СУ СК РФ по Кемеровской области ходатайствовал об аресте мужчины, полагая, что тот, оставаясь на свободе, может скрыться или уничтожить доказательства по уголовному делу. Сторона защиты просила о более мягкой мере пресечения, утверждая, что причастность обвиняемого к убийству не доказана.

В итоге мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 июня 2023 года.

Напомним, что убийство произошло 6 апреля на автостанции в Осинниках. Среди бела дня неизвестный мужчина вышел из автомобиля и выстрелил в голову другому мужчине. Убитым оказался 47-летний местный предприниматель. 13 апреля стало известно о задержании одного из злоумышленников, причастных к совершению преступления. Также была обнаружена машина, на которой ездили киллеры.