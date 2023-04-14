Снижены ставки по дальневосточной ипотеке

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

«Дальневосточная ипотека», направленная на развитие этого региона, стала доступнее. С 6 апреля 2023 года минимальная ставка в Россельхозбанке на приобретение жилья на Дальнем Востоке для работников бюджетной сферы составила от 1,3%, для остальных категорий заемщиков – от 1,7%.

По программе «Дальневосточная ипотека» доступно кредитование как на покупку квартиры или дома на первичном и вторичном рынке, так и на строительство жилья. Оформить ипотеку могут россияне в возрасте от 21 года до 35 лет, состоящие в браке, либо имеющие несовершеннолетних детей, а также медицинские работники или работники педагогической сферы (в возрасте от 21 до 65 лет), работающие на территории ДФО не менее 5 лет. Кредит по программе дается на срок до 20 лет в размере от 300 тысяч до 6 млн рублей, при этом первоначальный взнос должен быть не менее 15% от стоимости жилья.

- РСХБ постоянно совершенствует линейку кредитных продуктов. Являясь одной из кредитных организаций, участвующих в финансовой поддержке государственных программ развития регионов России, банк предлагает своим клиентам не только комфортные финансовые условия, высокий сервис и удобный процесс оформления сделки, но и цифровые инструменты для поиска жилья и подачи заявки – платформы Свое Село и Свое Жилье, - отметила директор Департамента розничного бизнеса Россельхозбанка Ольга Шведова.

Партнерский материал.

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