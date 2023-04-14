Кузбасс расширяет региональный проект «Дважды победители»

Бойцы СВО вместе со своими дедами станут дважды Победителями Фото: Александр КОЦ

В Кузбассе будет расширен региональный проект по сохранению исторического наследия героев Великой Отечественной войны «Дважды победители». К старшему поколению русских солдат присоединятся их внуки и правнуки - участники спецоперации на Украине. Такое решение принял губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

- Мы свято чтим память наших дедов, отстоявших мир в противостоянии с фашизмом. Они - дважды победители: вернувшись с фронта, самоотверженно занялись восстановлением разрушенных предприятий, строили дома и растили детей. Сейчас тысячи кузбасских защитников Отечества борются с неонацизмом в зоне проведения специальной военной операции. Здесь, дома, мы будем встречать их тоже как дважды победителей, - подчеркнул глава региона.

Подготовка комплексной программы по расширению проекта уже началась. Идея объединит мероприятия по социальной, медицинской и психологической реабилитации возвращающихся со спецоперации бойцов, решит вопросы по трудоустройству и последующему их участию в патриотическом воспитании подрастающего поколения кузбассовцев.

Напомним, региональный проект «Дважды победители» реализуется на всей территории Кузбасса с 2010 года.