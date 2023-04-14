Меры поддержки молодых ученых в Кузбассе оказались самыми сильными в стране

Кузбасс лучше всех российских регионов помогает молодым ученым

Кузбасс признан лучшим регионом в России по поддержке молодых ученых. Следом, согласно федеральному рейтингу, идет Новгородская область, третье место разделили Башкортостан и Калужская область.

Проведенный рейтинг учитывал, в том числе, наличие в регионах грантов для молодых ученых и уровень их обеспечения жильем.

- Только за 2022 год в рамках реализации проектов научно - образовательного центра в Кузбассе получено 84 патента на изобретения, разработано и передано для внедрения 35 конкурентоспособных технологий, - рассказали «КП» - Кемерово» в пресс - службе администрации Правительства Кузбасса.

В регионе действует хорошая социальная поддержка молодых ученых. К примеру, в качестве социальных выплат на приобретение жилых помещений и развитие ипотечного жилищного кредитования они могут получить целевые займы на 20 лет под 3% годовых без первоначального взноса, - отметили в региональном Правительстве.

Сегодня кузбасское научное сообщество насчитывает 66 кандидатов наук и 15 докторов наук. На базе вузов и научных организаций – участников НОЦ «Кузбасс» - открыты 10 новых региональных лабораторий, которые возглавляют именно молодые ученые.