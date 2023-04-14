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НовостиОбщество14 апреля 2023 10:48

Меры поддержки молодых ученых в Кузбассе оказались самыми сильными в стране

Только в этом году на реализацию научных проектов регион выделил 150 миллионов рублей
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Кузбасс лучше всех российских регионов помогает молодым ученым

Кузбасс лучше всех российских регионов помогает молодым ученым

Кузбасс признан лучшим регионом в России по поддержке молодых ученых. Следом, согласно федеральному рейтингу, идет Новгородская область, третье место разделили Башкортостан и Калужская область.

Проведенный рейтинг учитывал, в том числе, наличие в регионах грантов для молодых ученых и уровень их обеспечения жильем.

- Только за 2022 год в рамках реализации проектов научно - образовательного центра в Кузбассе получено 84 патента на изобретения, разработано и передано для внедрения 35 конкурентоспособных технологий, - рассказали «КП» - Кемерово» в пресс - службе администрации Правительства Кузбасса.

В регионе действует хорошая социальная поддержка молодых ученых. К примеру, в качестве социальных выплат на приобретение жилых помещений и развитие ипотечного жилищного кредитования они могут получить целевые займы на 20 лет под 3% годовых без первоначального взноса, - отметили в региональном Правительстве.

Сегодня кузбасское научное сообщество насчитывает 66 кандидатов наук и 15 докторов наук. На базе вузов и научных организаций – участников НОЦ «Кузбасс» - открыты 10 новых региональных лабораторий, которые возглавляют именно молодые ученые.