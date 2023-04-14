Гала-концерт фестиваля Юрия Гагарина кузбассовцы увидят в прямом эфире

Гала-концерт II Международного фестиваля «Ночь Юрия Гагарина» кузбассовцы увидят в прямом эфире телеканала «Кузбасс Первый» и на официальных сайтах регионального Правительства в соцсетях.

Напомним, гала концерт пройдет 15 апреля в 18.00 сразу в двух городах Кузбасса - Кемерове и Новокузнецке. Вести шоу будут заслуженные артисты России: Александр Олешко - в Кемерове и Дмитрий Дюжев - в Новокузнецке. Хедлайнерами фестиваля в главной столице региона станут популярный российский исполнитель SHAMAN и шоу-балет Аллы Духовой TODES, в южной столицы Кемеровской области - исполнитель роли Юрия Гагарина в фильме «Гагарин. Первый в космосе» Ярослав Жалнин.

Во время гала-конценртов со сцены ледового дворца Кузбасс и Арены Кузнецких металлургов прозвучит Гимн фестиваля в исполнении сводного детского и молодежного хора. В нем примут участие более 500 молодых исполнителей патриотических песен, в том числе Донецкой государственной филармонии, известные кузбасские артисты.