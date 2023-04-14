В ДТП на юге Кемеровской области погиб кузбасский чиновник

Андрей Крижановский мог еще много сделать для развития спорта в Кузбассе Фото: из соцсетей

В четверг, 13 апреля, в ДТП на юге Кемеровской области с участием пассажирского автобуса и автомобилем «УАЗ» погиб кузбасский чиновник футболист и тренер 42-летний Андрей Крижановский.

Столкновение автобуса и отечественного внедорожника произошло на трассе Гурьевск - Салаир в 18.40 местного времени. Андрей Крижановский находился за рулем «УАЗа». Полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью.

- Внедорожник шел на очень большой скорости и в какой то момент, оказавшись на встречной полосе, столкнулся с автобусом лоб в лоб, - пояснили «КП» - Кемерово» в пресс-службе областного УГИБДД.

Крижановский был тренером футбольного клуба «Металлург», воспитал немало юных футболистов. В последние полтора года одновременно руководил Центральным районом Беловского городского округа и Центром развития физкультуры, спорта и туризма в Гурьевске. Об этом в соцсетях сообщает редакция газета Гурьевского городского округа «Знаменка»

Прощание с Андреем Крижановским состоится в воскресенье, 16 апреля, в прощальном зале «Ангел» в Гурьевске на улице Советская, 6/2 с 12.00 до 13.00.