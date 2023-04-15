В Кузбассе поймали автолюбительницу без прав, которая везла ребенка

Фото: ГИБДД Кузбасса.

В Яйском округе сотрудники ГИБДД поймали женщину, которая управляла автомобилем, не имея прав, и при этом перевозила маленького ребенка. Об инциденте рассказали в пресс-службе ведомства.

Инспекторы остановили ВАЗ 21093 в поселке Турат. При проверке документов выяснилось, что 26-летняя автолюбительница не имеет водительских прав. Кроме того, в машине на переднем сидении сидела трехлетняя дочь автоледи без детского удерживающего устройства. Инспекторы отстранили женщину от управления, а автомобиль забрали на спецстоянку.

Водителя привлекли к ответственности сразу по двум административным статьям.

В ГИБДД отметили, что в этом году в Кузбассе произошло 17 ДТП с участием водителей, не имеющих прав, в результате три человека погибли, 20 получили травмы. К административной ответственности привлечено более 2 000 водителей, нарушивших это правило.