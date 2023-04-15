Жителям Кузбасса рекомендовали отказаться от поездок на личных автомобилях из-за плохой погоды

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие дни в Кузбассе прогнозируется похолодание, мокрый снег и ветер. В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция предупредила жителей области о дополнительных опасностях на дорогах.

Автолюбителям рекомендовали отложить поездки на личном транспорте на дальние расстояния.

В городе необходимо быть предельно осторожными: двигаться с максимально низкой скоростью, увеличить дистанцию и боковой интервал между автомобилями. Во время движения по скользкой дороге следует свести к минимуму количество перестроений и отказаться от опасных маневров, связанных с обгоном. Перед остановками, пешеходными переходами и при поворотах необходимо заранее снижать скорость.

- Пешеходам также необходимо переходить дорогу с максимальной осторожностью, помнить, что тормозной путь автомобилей на скользкой дороге увеличивается, прежде чем перейти дорогу следует убедиться, что водители вас заметили и остановились, - отметили в ГИБДД Кузбасса.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, необходимо звонить по номеру 112. Также за помощью можно обращаться по телефону дежурной части управления ГИБДД в Кемерове 8(3842)718-518 или по телефону 02 (с мобильного 102) либо к любому инспектору ГИБДД, находящемуся в поле зрения.