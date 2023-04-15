Сергей Цивилев проинспектировал строительство и ремонт социально значимых объектов в Новокузнецке

Фото: пресс-служба АПК.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев проверил, как строят и ремонтируют социально значимые объекты в Новокузнецке. Об этом рассказали в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

Глава региона проинспектировал ход капитального ремонта школы № 37. Работы там ведутся с апреля 2022 года по губернаторской программе «Моя новая школа». Сейчас здание уже готово на 40%: сделан фундамент, на 98% готова кровля, завершаются работы по усилению оконных проемов и армированию сеткой стен. После ремонта школа преобразится, станет цифровой, полностью оснащенной самым современным оборудованием. Сейчас дети временно переведены в другие школы. Планируется, что они смогут вернуться в свое родное учебное заведение уже в сентябре этого года.

Также губернатор Кузбасса проверил ход работ на площади Защитников Донбасса. Сергей Цивилев возложил цветы к памятному камню Герою России и Герою Донбасса Ольге Качура (Корсе), памятник которой станет центральным объектом площади. К годовщине гибели Ольги Качура 3 августа будет готов мемориальный комплекс, благоустройство площади завершат в течение сентября.

Третьим объектом, который посетил в Новокузнецке губернатор, стала Малая ледовая арена в Новоильинском районе. Она была отремонтирована по поручению Сергея Цивилева, полностью объект будет готов до конца апреля. На базе Малой ледовой арены (а также СК «Металлург») будет работать академия по хоккею с шайбой Вячеслава Фетисова. Всего в регионе будет девять филиалов.