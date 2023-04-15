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С сегодняшнего дня в Кузбассе начал действовать особый противопожарный режим. Он продлится до 1 июня, напомнили в региональном МЧС.

В этот период нельзя разводить костры и выжигать траву, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения. В ведомстве призвали также не бросать незатушенные спички и сигареты, не оставлять бутылки или осколки стекла (они способны сработать как зажигательные линзы) и следить, чтобы дети не играли с огнем.

Специалисты отметили, что особенно осторожным с огнем нужно быть в сухую и ветреную погоду, так как прошлогодняя трава легко загорается от любой искры, травяные палы быстро распространяются.

- Горение травы, сухостоя - процесс неуправляемый. Остановить хорошо разгоревшийся пожар бывает очень непросто. Нередко от травяных пожаров сгорают дома или даже целые дачные поселки и деревни. К тому же травяные палы во многих случаях становятся причиной лесных пожаров, - рассказали в МЧС Кузбасса.

Жителям напомнили, что в период действия особого противопожарного режима за нарушения требований пожарной безопасности полагаются штрафы: для должностных лиц – от 30 000 до 60 000 рублей, для юридических лиц – от 400 000 до 800 000 рублей, для граждан – от 10 000 до 20 000 рублей.