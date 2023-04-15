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НовостиПроисшествия15 апреля 2023 9:36

В Кемерове машина сбила ребенка возле школы

Восьмилетний мальчик был доставлен в больницу
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемерове автомобиль сбил ребенка на Притомском проспекте. Подробности происшествия рассказали в ГИБДД Кузбасса.

Авария произошла накануне около 19:15. Водитель Honda StepWGN ехал по жилой зоне и возле школы № 45 сбил восьмилетнего ребенка. Мальчик был доставлен в больницу, где ему была оказана разовая медицинская помощь.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

В Госавтоинспекции Кузбасса напомнили автомобилистам, что в жилой зоне и дворовых территориях пешеходы имеют преимущество в движении, а скорость машин не должна превышать 20 километров в час.