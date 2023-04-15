В Кузбассе пьяный мужчина попал под поезд

Фото: СК РФ по Кемеровской области.

В Кузбассе поезд сбил мужчину, который шел вдоль железнодорожных путей. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

Инцидент произошел утром 15 апреля на железнодорожном перегоне Водный – Новокузнецк – Восточный. Машинист увидел человека, который двигался вдоль путей, подал ему звуковой сигнал, а также применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Пострадавшим оказался 35-летний мужчина – он с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу. Сообщается, что в момент аварии мужчина был нетрезв.

Кемеровское СОТ Восточного МСУТ СК России проводит доследственную проверку по ст. 263 УК РФ. Следователи осмотрели место происшествия и сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.