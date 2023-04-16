Сергей Цивилев поздравил православных кузбассовцев с Пасхой

Православные кузбассовцы отмечают Светлый праздник Пасхи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 16 апреля 2023 года, православные отмечают, один из главных религиозных праздников — Пасху.

В преддверии Светлого Христова Воскресения губернатор Кузбасса Сергей Цивилев направил в адрес главы Кузбасской митрополии митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха правительственную телеграмму, в которой поздравил владыку, священнослужителей и православных христиан с этим праздником.

- Величайший Праздник Пасхи наполняет нашу жизнь неугасающим светом веры, а сердца — самыми добрыми чувствами, дарит веру и надежду, напоминает о высоком предназначении человека, - отметил губернатор в своем поздравлении.

Также он пожелал крепкого здоровья и благодатной помощи от Воскресшего Христа Спасителя, а также пожелал божьего благословения на долгие годы.

- Многая и благая лета! - завершил поздравление губернатор.