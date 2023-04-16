155 кузбассовцев заразились коронавирусом за сутки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидситуации по коронавирусу опубликовал новые данные по количеству заболевших ковидом на утро воскресенье, 16 апреля. Согласно опубликованным данным, за минувшие сутки в Кузхбассе зарегистрированы 155 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии в 2020 году в Кузбассе зарегистрировано 223 765 случаев заболевания, из них 1 915 — получают лечение в настоящее время.

Также два человека из числа ранее заболевших пополнили статистику умерших от последствий заболевания. Всего от коронавируса и его осложнений в Кузбассе скончались 2983 человека.