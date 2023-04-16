Жительницу Кузбасса обманули при аренде квартиры в Кемерове

Жительница Анжеро-Судженска стала жертвой мошенницы и лишилась денег, пытаясь арендовать квартиру. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жительница Анжеро-Судженска стала жертвой мошенников при попытке снять квартиру в Кемерове. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Понравившуюся квартиру 32-летняя анжеросудженка нашла на одном из интернет-сайтов Она написала автору объявления, что желает арендовать квартиру. И в ответ получила ссылку на оформление брони. Но когда жительница Анжеро-Судженска перевела 14 тысяч рублей, собеседница заявила ей, что не получила денег. И посоветовала решить вопрос с техподдержкой сайта, отправив ей еще одну ссылку, якобы для связи со службой поддержки.

Женщина прошла по ней и снова под предлогом внесения оплаты отправила 14 тысяч рублей. После этого жительница Анжеро-Судженска попыталась связаться с автором объявления, но ее телефон уже был вне зоны доступа. Тогда женщина, поняв, что ее обманули, обратилась в полицию.

В настоящее время сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве пытаются установить личность аферистки, которой за данное преступление грозит до шести лет лишения свободы.