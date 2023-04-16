Второй кузбасский спутник планируют запустить в космос летом 2023 года

Второй кузбасский спутник запустят с космодрома в июне 2023 года. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Кемеровские ученые и студенты готовят к выходу на околоземную орбиту второй региональный спутник. С его помощью планируют провести космический эксперимент и определить, какие нагрузки оказывают влияние на корпус аппарата в космосе и приводят к снижению срока его службы и качества работы. акие динамические нагрузки испытывают космические орбитальные станции в условиях невесомости вследствие работы оборудования, перемещения человека, ударов при стыковке и отстыковке космических кораблей и работы бортового оборудования.

Спутник, который назвали в честь вуза, в котором его создали - «КузГТУ-1» - планируют запустить 27 июня 2023 года с космодрома «Восточный».

Напомним, первый в истории региона спутник «Кузбасс-300» был запущен с космодрома «Байконур» 9 августа 2022 года. Ежесуточно он отправляет шесть сигналов (три утром и три ночью) в Центр управления полётами КузГТУ, который входит в единую сеть Центров управления полетами «Роскосмоса».