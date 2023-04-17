В кузбасском городе сгорело здание общежития

Фото: [ТП] Типичное Полысаево / ВКонтакте

В Полысаево сгорело двухэтажное общежитие, расположенное на улице Панферова. Очевидцы выложили в соцсети кадры с места ЧП.

Постройка загорелась вечером в воскресенье, 16 апреля. На фото видно, как общежитие горит открытым пламенем. По словам местных житилей, в этом доме никто не жил - ранее он был расселен.

Фото: Признавашки Полысаево / ВКонтакте

В МЧС Кузбасса сообщили, что здание было бесхозным. Сигнал о возгорании поступил в оперативиную службу в 20:38. Потушен огонь был в 21:15. На месте работали восемь человек и три единицы техники.

Сейчас специалисты выясняют причину случившегося.