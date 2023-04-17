В Кузбассе в ДТП с грузовиком погибла женщина

Фото: ГИБДД Кузбасса.

В Березовском столкнулись легковушка и грузовик, в результате один человек погиб. Обстоятельства смертельного ДТП рассказали в ГИБДД Кузбасса.

Авария случилась в субботу, 15 апреля, около 16.00 на улице Нижний Барзас. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Solaris, выезжая со второстепенной дороги, не предоставила преимущество грузовику Scania, который ехал по главной. В результате столкновения 59-летняя женщина, сидевшая за рулем легковушки, погибла на месте.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция Кузбасса напоминает водителям о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, в том числе правил проезда перекрестков.