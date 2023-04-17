Глава Кемерова рассказал, как продвигаются работы в зоне реновации

Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова.

Глава Кемерова Дмитрий Анисимов рассказал в своем телеграм-канале, как продвигаются работы в зоне реновации частного сектора.

На данный момент на улице Гагарина уложено более 60% ливневой канализации. Летом эти работы будут завершены, после чего строители приступят к реконструкции улицы. По словам мэра, будет построена дорога с пешеходными тротуарами и велодорожками.

На пересечении Искитимской набережной и Сибиряков-Гвардейцев возведен каркас повысительной насосной станции. Ведется монтаж теплосети – рабочие укладывают в траншеи железобетонные лотки, а в них - трубы, которым предстоит обеспечивать теплом будущие микрорайоны. Также идет возведение фундаментов распределительных пунктов электроснабжения.

Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова.

Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова.

На Сибиряков-Гвардецев продолжается демонтаж асфальта. Кроме того, ведется строительство продолжение улицы Соборной (со стороны ФП). Сейчас рабочие укладывают основание дороги из бутового камня, возводят насыпь на участке со сложным рельефом.

Дмитрий Анисимов отметил, что изменения, которые мы видим своими глазами - это только часть работы. Многое остается за кадром - это труд проектировщиков, экспертов, координаторов работ, специалистов по логистике и снабжению.

- Фронт работ огромен, но все должно быть выполнено в срок. Лучшее время для этого - летние месяцы, - отметил мэр, - Точно знаю: наши специалисты умеют работать быстро и качественно. Каждому строителю, работающему в зоне КРТ - уже сейчас хочу сказать огромное человеческое спасибо. Именно вы строите город будущего.