В Кузбассе ограничат движение на трассе из-за буровзрывных работ

Завтра, 18 апреля, будут введены временные ограничения движения транспорта на 29-ом километре трассы Кемерово – Яшкино – Тайга. Об этом сообщили в ГКУ «Дирекция автодорог Кузбасса».

Дорогу перекроют в связи с буровзрывными работами при строительстве северо-западного обхода города Кемерово.

В период с 12:00 до 17:00 рабочие произведут четыре взрыва. Каждый раз указанный участок трассы будет перекрываться на 30-60 минут. Между взрывами движение автомобилей будет разрешено.

Дорожные службы региона попросили водителей заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения.