В Кузбассе микрокредитная компания получила штраф за комментарии на странице должницы в соцсети

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе микрокредитная компания была оштрафована на 120 тысяч рублей за оскорбительные комментарии на странице должницы в социальной сети. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области – Кузбассу.

Инцидент произошел в Междуреченске. Местная жительница взяла заем в микрокредитной организации, но вовремя деньги не вернула. Тогда работники компании начали писать гадости женщине в соцсети. Они оставляли грубые комментарии под личными фотографиями женщины, писали оскорбительные смс, а также угрожали устроить массовую рассылку о долгах горожанки всем ее подписчикам.

Было заведено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ («Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»). По результатам рассмотрения в ГУФССП России по Кемеровской области признали компанию виновной и назначили штраф в размере 120 тысяч руб.