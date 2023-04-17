Кемеровчанам предложили совместить экскурсии по историческим местам города с субботником

Кемеровские мемориалы приведут в порядок Фото: Владимир ВОРСОБИН

Музей-заповедник «Красная Горка» пригласил кемеровчан поучаствовать в акции «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры».

- Акция приурочена к Международному дню охраны памятников и исторических мест, она проводится в формате субботника. Привести в порядок исторические памятники, значимые для Кемерово объекты архитектуры и градостроительства, скульптуры, мемориальные доски и прилегающие к ним территории, могут все городские организации, предприятия образовательные учреждения. Заявку можно сделать заранее по телефону 45-46-46 или на страницах музея в социальных сетях. А информацию о памятниках Кемерова и их расположении можно узнать в виртуальном музее, - рассказали «КП» - Кемерово» в музее - заповеднике «Красная Горка».

Желающих принять участие в культурном субботнике просят собраться в четверг, 20 апреля в 14.00 в музее - заповеднике по адресу; Кемерово, улицы Красная Горка, 17.