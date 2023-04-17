В Кемерове с виновника ДТП взыскали 100 тысяч рублей в пользу пострадавшего ребенка

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В Кемерове с виновника ДТП взыскали 100 тысяч рублей в пользу пострадавшей девятилетней девочки. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Авария произошла в апреле 2022 года. Машина сбила ехавшую на велосипеде девочку. В результате ДТП у ребенка был диагностирован перелом диафиза малоберцовой кости левой голени, ссадины, поверхностные ушибленные раны. Юной кемеровчанке потребовалась длительная реабилитация в связи с травмами и перенесенным стрессом. Девочку до сих пор беспокоят боли в ноге, она боится находиться одна на улице.

Прокурор Кемерова обратился в суд с иском о взыскании с виновника ДТП компенсации морального вреда. Поскольку автомобилист в момент аварии исполнял трудовые обязательства, работодатель нарушителя был привлечен в качестве соответчика.

В итоге автомобилист и организация, где он работает, выплатили пострадавшей стороне 100 тысяч рублей до вынесения судебного решения добровольно.