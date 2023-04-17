За пожарной обстановкой в Кузбассе проследят с воздуха

Пожарная авиация Кузбасса готова к борьбе с лесным огнем Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Кузбассе на авиапатрулирование лесного массива во время введенного 15 апреля противопожарного режима выделено 23 миллиона рублей. С воздуха контролировать ситуацию будет самолет АН - 2. Воздушному судну предстоит облететь свыше двух миллионов гектаров лесных земель.

В правительстве региона пояснили, что под авиапатрулирование уже «завязаны» парашютисты - десантники. Всего на борьбу с огнем готовы вылететь 28 спецов высочайшего класса. У каждого за плечами ни одна сотня прыжков. Некоторые из них не раз спасали лес и людей, живущих в отдаленных районах.

- Авиация во время лесных пожаров имеет решающее значение. Из 250 запланированных летных часов в опасный пик лесных пожаров в апреле - мае будут использованы 173 часа. Остальное время летчики пожарной авиации налетают в летне-осенний период, который для Кузбасса является самым безопасным временем, - сообщила «КП» - Кемерово» начальник регионального департамента лесного комплекса Елена Качканова.

Напомним, противопожарный режим в Кузбассе начался в субботу, 15 апреля, он продлиться до 1 июня. В связи с этим в регионе действует целый комплекс запретов, от разведения костров в частном секторе до посещения гражданами лесных массивов.

Штрафы за нарушение противопожарного режима для граждан достигают 50 тысяч рублей, для юридических лиц - до одного миллиона рублей.

Власти Кузбасса напомнили жителям региона об организации во время противопожарного режима о круглосуточном дежурстве региональной диспетчерской службы, по телефонам: 8-800-100-94-00 и 8 (3842) 54-04-14.