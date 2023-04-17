Свое жилье получили 53 новокузнецких сироты

Новокузнецкие сироты получили собственное жилье

Сергей Цивилев вручил ключи от квартир детям-сиротам в Новокузнецке.

45 детей оставшихся без попечения родителей обзавелись квартирами в Новоильинском районе, еще восемь человек получили квартиры в Заводском районе города.

Во II квартале текущего год планируется обеспечить квартирами еще 37 человек этой льготной категории, - сообщили в пресс- службе администрации Правительства региона.

Сейчас своей очереди на получение жилья в Новокузнецке ожидают 1205 человек. Это те дети дети-сироты, которые достигли своего совершеннолетия. В 2019 - 2022 годах квартирами обеспечили 550 детей-сирот.