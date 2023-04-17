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НовостиОбщество17 апреля 2023 11:42

Свое жилье получили 53 новокузнецких сироты

Еще 37 ребятам ключи от квартир вручат уже нынешним летом
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Новокузнецкие сироты получили собственное жилье

Новокузнецкие сироты получили собственное жилье

Сергей Цивилев вручил ключи от квартир детям-сиротам в Новокузнецке.

45 детей оставшихся без попечения родителей обзавелись квартирами в Новоильинском районе, еще восемь человек получили квартиры в Заводском районе города.

Во II квартале текущего год планируется обеспечить квартирами еще 37 человек этой льготной категории, - сообщили в пресс- службе администрации Правительства региона.

Сейчас своей очереди на получение жилья в Новокузнецке ожидают 1205 человек. Это те дети дети-сироты, которые достигли своего совершеннолетия. В 2019 - 2022 годах квартирами обеспечили 550 детей-сирот.