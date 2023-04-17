Кузбасский предприниматель Николай Юманов отправил в зону СВО третий гуманитарный груз

Кузбасский бизнесмен Николай Юманов отправил в зону СВО свой третий гуманитарный груз Фото: Соцсети

Бизнесмен из Ленинска - Кузнецкого, бывший офицер кузбасской полиции, Николай Юманов собрал для бойцов спецоперации на Украине несколько коробок с гуманитарным грузом. Это его третья посылка на передовую за последний год.

- Купил то, что крайне, действительно, необходимо нашим ребятам на фронте - рюкзаки, тактические очки, берцы, ножи специальные жилеты с карманами для патронов. Облегченный камуфляж сейчас им как нельзя, кстати, ведь в зоне СВО сейчас уже тепло, - пояснил бизнесмен.

Часть груза предприниматель передал солдатам через бойца с позывным «Гром», который приехал домой в отпуск. Остальное будет отправлено в ближайшее время.

Это далеко не первый случай, когда бизнесмены региона помогают нашим солдатам. Предприниматель из Анжеро-Судженска Юрий Тарасенко уже несколько раз отправлял в Донбасс по несколько тонн строительных материалов, бензопил и лопат. А его земляк Александр Голованов и вовсе пожертвовал для одного из наших воинский отделений собственную «Ниву» с прицепом. На передовую автомобиль в марте доставил его сын.