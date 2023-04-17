Полную «Газель» гуманитарной помощи отправили нашим солдатам новокузнечане

Целую газель "гуманитарки" собрали новокузнечане для бойцов СВО

Пять тонн одежды, продуктов предметов первой необходимости собрали для наших солдат - участников спецоперации на Украине жители Куйбышевского района. Груз с трудом вместился в крытый автомобиль «Газель».

Инициатором выступили ветераны, преподаватели и учащиеся школ, техникумов и колледжей, передававшие в пункт приема городского волонтерского движения «Наши - это МЫ», основал которое участник СВО Николай Соколов, продукты, медикаменты, необходимые вещи, окопные свечи.

Председатель Совета ветеранов Куйбышевского района Ольга Бибекина рассказала «КП» - Кемерово», что это далеко не первая помощь собранная здесь.

- Совсем скоро, уже к 9 мая мы готовим очередную партию «гуманитарки» для наших солдат, - уточнила новокузнечанка.

На этот раз вместе с продуктами на фронт отправятся детские письма и рисунки.