Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 апреля 2023 13:19

Полную «Газель» гуманитарной помощи отправили нашим солдатам новокузнечане

Пять тонн груза доставят в зону СВО уже на этой неделе
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Целую газель "гуманитарки" собрали новокузнечане для бойцов СВО

Целую газель "гуманитарки" собрали новокузнечане для бойцов СВО

Пять тонн одежды, продуктов предметов первой необходимости собрали для наших солдат - участников спецоперации на Украине жители Куйбышевского района. Груз с трудом вместился в крытый автомобиль «Газель».

Инициатором выступили ветераны, преподаватели и учащиеся школ, техникумов и колледжей, передававшие в пункт приема городского волонтерского движения «Наши - это МЫ», основал которое участник СВО Николай Соколов, продукты, медикаменты, необходимые вещи, окопные свечи.

Председатель Совета ветеранов Куйбышевского района Ольга Бибекина рассказала «КП» - Кемерово», что это далеко не первая помощь собранная здесь.

- Совсем скоро, уже к 9 мая мы готовим очередную партию «гуманитарки» для наших солдат, - уточнила новокузнечанка.

На этот раз вместе с продуктами на фронт отправятся детские письма и рисунки.