Свыше 310 тысяч кузбасских детей узнали о космосе самое важное

Кузбасским детям рассказали о самом важном в космосе

Свыше 310 тысяч кузбасских школьников узнали об истории освоения космоса на открытых уроках «Разговоры о важном» в рамках прошедшего в регионе II Международного фестиваля «Ночь Юрия Гагарина».

Ключевым событием этих уроков стал просмотр документального фильма «Алексей Леонов. Космос внутри». Картина погрузила ребят в мир открытой Вселенной, первым покорителем которой стал наш знаменитый земляк.

- Фильм - теплый, откровенный, а потому предельно доступный для школьников, ведь он основан на домашнем интервью его дочери Оксаны Леоновой, - рассказали «КП» - Кемерово в министерстве образования Кузбасса.

«Разговоры о важном» трансформировались и в другие космические проекты фестиваля. Например, в международную онлайн-встречу «Путь к космосу». На ее площадке к кузбасским школьникам в режиме видео связи присоединились представители Мемориального музея космонавтики Москвы, университета «ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф. Устинова Санкт-Петербурга, ученики центра «Сириус. Кузбасс», а также лицея Байконура, Орши.

- Говорили и важном в космосе и в режиме круглого стола в кузбасском региональном институте повышения квалификации и переподготовки работников образования. В его работе было занято около 900 коллег из Белоруссии, Таджикистана и Панамы, сообщили «КП» - Кемерово в пресс- службе администрации Правительства региона.