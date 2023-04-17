Кузбасская молодежь покажет свое мастерство в Санкт- Петербурге

Кузбасские профессионалы еще покажут себя в Питере

В понедельник, 17 апреля в Кузбассе завершился региональный этап Всероссийского чемпионата «Профессионалы – 2023» Его приняли сразу у семи городах - Киселевске, Кемерове, Прокопьевске Юрге, Гурьевске, Новокузнецке и Тайге

Свое мастерство в 118 профессиях продемонстрировали 684 студента и 169 школьников, Их навыки в токарном деле, мастерстве швейного дела, в строительных профессиях, культурных способностях, навыках парикмахерского искусства и кулинарного дела, оценили 1066 экспертов. Лучшими профессионалами заинтересовались Организации-партнеры чемпионата. Они пригласили победителей и призеров пройти стажировку, после которой, и вовсе выразили желание трудоустроить талантливых студентов и учащихся.

- В регионе уделяется большое внимание развитию и поддержке среднего профессионального образования. Наши выпускники колледжей и техникумов – это будущее Кузбасса. Поэтому очень важно создать все условия для наших молодых профессионалов. Мы обновляем материально-техническую базу профессиональных образовательных организаций, открываем новые мастерские по нацпроекту «Образование», повышаем квалификацию наших педагогов, - отметила министр образования Кузбасса Софья Балакирева.

Финал чемпионата высоких технологий пройдет в Великом Новгороде с 11 по 15 сентября, где определятся сильнейшие в восьми перспективных направлениях.

- Финал по наиболее востребованным компетенциям состоится в рамках чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» с 25 по 29 ноября в Санкт-Петербурге, уточнили в пресс- службе администрации Правительства региона.