В Кузбассе началась профилактика телерадиовещания

В Кузбассе временно отключат телерадиовещание

В Кузбассе до 23 апреля, в связи с профилактическими работами, жители нескольких городов и поселков временно останутся без телевидения и радио. Об этом сообщили в кемеровском областном радиотелевизионном передающем центре.

В частности временные отключения телевидения и радио уже сейчас проводят в Кемерове, Новокузнецке, Ленинске-Кузнецком, Киселевске, Анжеро-Судженске, Таштаголе, Мундыбаше, Юрге, Прокопьевске, Междуреченске, в поселках Притомский, Ключевой и Каз.

- В период профилактических работ отключат пакеты программ: «РТРС-1» и «РТРС-2», «Маяк», «Вести ФМ», «Ди FM», «Русское радио», «МИР», «Вести ФМ», «ТВН», «Радио России», «Детское Радио», «Радио ПИ FM» и «Радио Вера», - пояснили «КП» - Кемерово» в радиотелевизионном передающем центре региона.