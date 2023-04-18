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НовостиОбщество18 апреля 2023 1:58

Патроны и взрывчатку нашли у жителя Кузбасса

Боеприпасы у мужчины изъяли, проводится их экспертиза
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Арсенал боеприпасов нашли у жителя Кузбасса

Арсенал боеприпасов нашли у жителя Кузбасса

Неравнодушные жители кузбасского города Анжеро-Судженск сообщили в полицию, что их сосед, 67-летний пенсионер, хранит у себя дома боеприпасы.

- Информация подтвердилась. Выехавшие по указанному адресу сотрудники уголовного розыска обнаружили в жилье пенсионера внушительный боевой арсенал - 20 патронов, 60 капсюлей-воспламенителей и несколько банок с порохом. Все это изъято. Мужчина аргументировал найденное у него, тем, что раньше занимался охотой, а после продажи ружья патроны и порох оставил у себя дома, - Рассказали «КП» - Кемерово» в пресс- службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Сейчас боеприпасы и взрывчатые вещества исследуют специалисты.