В Кузбассе оштрафовали жителя Курганской области, который ударил сотрудника полиции в поезде

Фото: архив "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кузбассе 29-летнему курганцу назначен штраф в размере 50 тысяч рублей за применение насилия в отношении сотрудника транспортной полиции. Об этом рассказали в пресс-службе Мариинского городского суда.

Инцидент произошел в середине декабря прошлого года в поезде, следовавшем по маршруту «Тында – Кисловодск». Мужчина возвращался домой с вахты из Иркутской области и на радостях выпивал в вагоне-ресторане. Он немного перебрал с алкоголем и начал конфликтовать с проводником вагона – та вызвала сопровождающий поезд наряд полиции. Во время составления административного протокола курганец вел себя вызывающе, нецензурно выражался. Сотруднику полиции пришлось надеть на мужчину наручники. Тогда дебошир неожиданно вышел из купе и направился к выходу из вагона. Полицейский попытался его вернуть и в ответ буйный пассажир ударил представителя власти головой в грудь. На ближайшей станции – в Мариинске – мужчину высадили из поезда и доставили в дежурную часть.

В судебном заседании курганец полностью признал себя виновным, извинился перед полицейским и сообщил, что возместил ему моральный вред. В результате Мариинский городской суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.