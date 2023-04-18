В Кемеровое еще 28 автобусов оснастили валидаторами

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове за последние 1,5 месяца еще 28 автобусов были оснащены валидаторами. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На данный момент оборудование для безналичной оплаты проезда есть в 174 автобусах, принадлежащих Кемеровской транспортной компании», осталось дооснастить 58. Также валидаторы начали устанавливать и другие перевозчики, обслуживающие городские маршруты.

У валидаторов в автобусах появился новый функционал - теперь можно узнать баланс и проверить платежеспособность карты. Для этого нужно нажать на экране на надпись «ИНФОРМАЦИЯ» и приложить к нему свою карту.

- Если у вас транспортная карта, валидатор сообщит о балансе кошелька карты и о том, находится ли она в стоп-листе. Если приложить банковскую карту, баланс счета останется скрытым, но отобразится информация о стоп-листе, если на карте недостаточно средств, - пояснили в мэрии.

По вопросам, касающимся оплаты проезда, можно обратиться в отдел работы с системой «Электронный проездной» по телефону 34-66-77 или лично по адресу: пр. Ленина, 90/4А. Также задать вопрос можно по электронной почте ueztu.tk@mail.ru.