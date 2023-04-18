Кузбасских селян вылечат дома

Новые сельские амбулатории готовы оказать кузбассовцам самую современную, и квалифицированную помощь

В понедельник, 17, апреля, современный фельдшерско-акушерский пункт построили в селе Новопестерево Гурьевского района Кемеровской области.

Здесь живут 1 120 человек, в том числе 180 детей. Теперь им не придется ездить в город за медицинской помощью. Все необходимо есть в новой амбулатории. Инвестиции в строительство модульного здания в селе Новопестерево составили свыше 30 миллионов рублей

ФАП, общей площадью 393,5 квадратных метров, построен по самым передовым строительным технологиям. В медучреждении жителей села принимают: педиатр, терапевт, акушер-гинеколог, работают кабинеты физиотерапии, функциональной диагностики, есть дневной стационар. Амбулатория оснащена современным медоборудованием.

- А высокоскоростной интернет позволяет проводить телемедицинские консультации с узкими специалистами ведущих больниц региона, - рассказали «КП» - Кемерово» в министерстве здравоохранения Кузбасса.

Предусмотрели в сельском фельдшерско - акушерском пункте и комфортные условия для маломобильных пациентов.

- Для людей с ограниченными возможностями здесь оборудованы: пандус с двухсторонним ограждением и поручнями, кнопка вызова персонала, система навигации с использованием шрифта Брайля, - рассказали в Гурьевском городском округе.

- Благодаря активной работе по повышению доступности медицинской помощи в отдаленных территориях Кузбасса за пять лет открыты 135 новых фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий, еще 48 начнут работу в течение этого года, - напомнили в пресс-службе администрации Правительства Кузбасса.