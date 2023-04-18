К преступному бизнесу в Кузбассе мошенники начали привлекать несовершеннолетних

Телефонные мошенники начали втягивать в свой преступный бизнес кузбасских подростков Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во вторник, 18 апреля, в Новокузнецке полицейские задержали несовершеннолетнего, который похищал деньги у обманутых пенсионерок. Недавними жертвами его обмана стали пожилые местные жительницы 82 и 90 лет, передавшие незнакомцу 200 тысяч рублей.

- Мошенники снова сыграли на родственных чувствах людей. Преставившись полицейскими, они рассказали знакомые сказки про внучек, которые, якобы попав в ДТП, нуждаются в дорогостоящей юридической защите. Женщины поверили и передали деньги прибывшему к ним домой курьеру. Каждая пенсионерка, таким образом, лишилась 100 тысяч рублей, - рассказали «КП» - Кемерово» в пресс- службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Несовершеннолетнего пособника телефонных мошенников задержали и возбудили против него уголовное дело. Новокузнечанину грозит до пяти лет лишения свободы.